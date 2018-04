Molukse motorrijders in colonne naar Apeldoorn

Een stoet van naar verwachting honderden motorrijders, onder wie veel leden van motorclub Satudarah, rijdt aan het begin van dewoensdagmiddag in colonne van Moordrecht naar Apeldoorn. In die stad wordt dan stilgestaan bij de officiële proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken (Republik Maluku Selatan, RMS) in 1950.

Volgens de politie vertrekken de motorrijders, die de tocht jaarlijks op 25 april maken, rond het middaguur. Om de kans op ongelukken te verkleinen, begeleidt de politie de stoet om deze gescheiden te houden van het overige verkeer. Voorgaande jaren leidde de route over de A20, A12, A30 en de A1.

De Molukse gemeenschap komt samen in het Apeldoornse theater Orpheus om stil te staan bij het uitroepen van de republiek. Dat gebeurt onder meer met een toespraak van de RMS-president John Wattilete, discussies, dans en muziek.

De RMS werd nooit een feit. Duizenden Molukkers, vooral militairen die in Nederlandse dienst waren geweest en hun families, kwamen een jaar na het uitroepen van de RMS naar Nederland. Hun droom zagen ze tot de dag van vandaag niet in vervulling gaan; het zuiden van de Molukken staat onder Indonesisch gezag.