Molukkers hijsen de vlag voor de republiek

De regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken RMS hijst zaterdagmorgen in Breda de vlag om te herdenken dat 70 jaar geleden de onafhankelijkheid werd uitgeroepen. De jubileumherdenking zou een feest worden in de RAI in Amsterdam, maar dat gaat vanwege de coronamaatregelen niet door.

In 1949 droeg Nederland de soevereiniteit van Nederlands-Indië over aan wat nu Indonesië is. Afgesproken werd dat deelstaten onafhankelijk mochten blijven, maar in de praktijk leverde dat veel problemen op. Enkele maanden na de proclamatie van de Republik Maluku Selatan in 1950 viel het Indonesische leger Ambon binnen. Veel Molukkers kwamen in hun voormalige vaderland Nederland terecht, waar ze nog steeds wachten op erkenning van hun staat.

President van de regering in ballingschap John Wattilete houdt zaterdagmorgen een toespraak via Facebook. De regering heeft Molukkers opgeroepen om de coronamaatregelen te respecteren en alleen in kleine kring te herdenken. Dat gebeurt overal in het land. De jaarlijkse tocht van honderden motorrijders naar de centrale herdenkingsplek is afgelast.