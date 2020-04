Molukkers herdenken proclamatie in kleine kring

De Molukse gemeenschap in Nederland herdenkt zaterdag in kleine kring de proclamatie van de onafhankelijkheid van de Republiek der Zuid-Molukken RMS. Dat gebeurde zaterdag precies 70 jaar geleden op Ambon. Een grote herdenking in de RAI in Amsterdam gaat niet door vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

De regering in ballingschap hijst zaterdagmorgen in de Molukse wijk in Breda de eigen vlag, aldus president John Wattilete. Hij houdt zaterdagmorgen ook een toespraak die via Facebook te volgen is. „Wij hebben daarnaast alle Molukkers opgeroepen om in het eigen gezin of met een zeer beperkt groepje de proclamatie te gedenken. De coronaregels gaan voor onze belangen, net zoals dat geldt voor 4 en 5 mei”, aldus de president in ballingschap.

De herdenkingsdag van de proclamatie trekt al jaren honderden Molukkers die op motorfietsen naar de gedenkplek komen. Het RMS-bestuur heeft de motorrijders dit jaar nadrukkelijk opgeroepen om geen zogenoemde ride out te organiseren. Volgens Wattilete gaat dat ook niet gebeuren.