Molotovcocktail tegen politiebureau Eindhoven

Een onbekende man heeft maandagochtend rond 04.00 uur een molotovcocktail gegooid tegen de voorgevel van het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven. De man rende vervolgens naar de overkant van de straat en verdween uit zicht, maakte de politie bekend. Hij is sindsdien spoorloos.

Een agent wist het vuur snel te blussen, de schade viel mee, aldus de politie. De politie bekijkt camerabeelden om de verdachte te kunnen achterhalen. Niemand raakte gewond.

Op 26 mei werd ook al een molotovcocktail tegen de draaideur van het politiebureau gegooid. Ook toen kon de beginnende brand snel geblust worden. De politie onderzoekt of er een verband bestaat.

De aanlag van maandag is de tweede op een politiebureau in korte tijd. Afgelopen vrijdag probeerde een man brand te stichten in het politiebureau in Kerkrade door er met een auto met jerrycans naar binnen te rijden. Ook toen konden agenten een beginnend brandje snel blussen. De verdachte, een 30-jarige Brunssummer, is aangehouden en zit vast.