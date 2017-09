Molenwaard telt de meeste molens

In bijna 83 procent van alle Nederlandse gemeenten staan één of meerdere molens met de status van rijksmonument. De gemeente Molenwaard heeft er met 43 molens verreweg de meeste.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag bekendmaakte.

De gemeente Molenwaard is op 1 januari 2013 ontstaan door samenvoeging van de Zuid-Hollandse gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland. De nieuwe gemeente dankt haar naam aan de talloze windmolens die er in het polderlandschap staan. Daartoe behoren de wereldberoemde poldermolens bij Kinderdijk. Die prijken sinds 1997 ook op de werelderfgoedlijst van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco). De molens trekken jaarlijks honderdduizenden bezoekers.

De gemeente Zuidwest-Friesland is met 31 monumentale molens goed voor een tweede plaats, op de voet gevolgd door Alkmaar met 30 molens. Hierna volgen de Zuid-Hollandse gemeente Kaag en Braassem (in 2009 ontstaan door samenvoeging van Alkemade en Jacobswoude) en de Friese gemeente Littenseradiel met 21 en 20 molens.

Wie graag monumentale kastelen of landhuizen wil bezoeken, kan het beste naar de Zuid-Hollandse gemeente Wassenaar of naar Stichtse Vecht in de provincie Utrecht gaan. Beide gemeenten hebben meer dan veertig kastelen of landhuizen met de status van rijksmonument.

Vooral in de regio rond Utrecht en in de Achterhoek zijn veel monumentale kastelen, landhuizen en buitenplaatsen te vinden.