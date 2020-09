Molenmuseum Zaanse Schans kan nu eindelijk open

Het nieuwe Molenmuseum op de Zaanse Schans gaat op 28 september eindelijk open voor publiek. Twee keer kon een geplande openingsplechtigheid niet doorgaan, maar nu moet het toch echt gaan lukken, denken ze op de Schans.

Eerst werd de opening verschoven wegens de coronacrisis. Die veroorzaakte nog eens uitstel, doordat bepaalde elementen toen niet op tijd konden worden geleverd.

„Het uitstel was spijtig, maar wij wilden het publiek echt de hele molenexperience laten beleven. Tegenwoordig speelt technologie in vrijwel ieder museum een belangrijke rol en zo ook bij ons. Sterker nog, in het Molenmuseum zijn onderdelen ontwikkeld die nog niet eerder te zien zijn geweest in andere musea”, zegt Peter-Jan van Steenbergen van vereniging De Zaansche Molen en voormalig directeur van de Zaanse Schans. Zo is er er onder meer een interactieve kaart met alle 1100 molens te zien die in de Zaanstreek hebben gestaan.

De Zaanse Schans is nog altijd een fikse publiekstrekker en het museum is mede bedoeld om de bezoekers nog wat meer te spreiden. Eén van de pronkstukken van het museum is volgens de organisatie het Molenpanorama van de Zaanse kunstschilder Frans Mars. Dit schilderij van 2 x 11 meter geeft een beeld van de oostoever van de Zaan rond 1800 met daarop meer dan vijftig windmolens.

Normaal gesproken is er ruimte voor circa 1000 tot 1500 bezoekers per dag. Vanwege het coronavirus is er vooralsnog plek voor circa 500 personen .