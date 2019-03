Molenlanden heeft zijn eigen weerman

De site @hetweerinmolenlanden ging onlangs de lucht in. De website probeert van uur tot uur het weer te volgen in het vestingstadje Nieuwpoort, de twintig dorpen én de vele buurtschappen die Molenlanden telt.

Initiatiefnemer, oprichter en beheerder van de site is weeramateur Kees van der Rest (61) uit Langerak. Hij is idolaat van alles wat met weer te maken heeft. In het verleden beheerde Van der Rest een eigen weerstation, nu maakt hij gebruik van de gegevens van anderen.

Hoe kwam u op het idee voor de site?

„Eigenlijk is @hetweerinmolenlanden bij toeval ontstaan. Ik ben zelfstandig webdesigner en kreeg van een klant de vraag of het voor zijn website mogelijk was weermetingen van verschillende plaatsen te combineren.

Door nieuwe technische snufjes bleek dat prachtig in beeld te brengen. Toen leek het me leuk om dat ook voor het weer in onze gemeente te doen, zeker nu per 1 januari de nieuwe gemeente Molenlanden van start ging.”

Wat heeft u met weer?

„Het boeit me enorm. Maar dat geldt voor iedere Nederlander: op verjaardagen is het weer het meest besproken onderwerp. Al gaat het bij mij verder. In een periode dat er veel regen valt, wil ik precies weten hoeveel er gevallen is.

Daarnaast ben ik gefascineerd door extreme weersomstandigheden. Ik geniet ervan om bij storm bij de Lek te gaan kijken.”

Welk weertype trekt u het meeste aan?

„Onweer. Daar had ik vroeger als kind een dubbel gevoel bij. Ik was er bang voor, maar toch was ik niet bij het raam weg te slaan. Kijken naar de flits, wachten op de klap en maar tellen om te berekenen hoe ver de bui nog weg was.”

Wat is er op uw site te zien?

„Ik probeer van de 34 kernen in Molenlanden de weersverwachting en het actuele weer aan te geven. Ik vermeld de (gevoels)temperatuur, windsterkte en -richting, luchtdruk, luchtvochtigheid en een aantal andere gegevens. Daarnaast staan er grafieken op waar de ontwikkelingen per dag, maar ook van het hele jaar te volgen zijn. Foto’s, een blog en de waterhoogten van de Lek completeren de site.

Ik duid de gegevens overigens niet. Ik merk dat het weer extremer wordt, maar de conclusies laat ik aan deskundigen over. Als eenvoudig weeramateur beperk ik me tot de metingen.”

Plannen voor de toekomst?

„Ik wil de site uitbreiden met meer plaatsen en gegevens. Deze streek trekt veel toeristen. Daar kan de site een rol in spelen. Dan kunnen recreanten de plaats aanklikken waar ze willen wandelen of fietsen om in één oogopslag te zien wat voor weer het daar is. Ik merk nu al dat ik meer volgers krijg. Het weer lééft!”

