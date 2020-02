„Molengebied Kinderdijk niet klaar voor massatoerisme”

De gemeente Molenlanden gaat voor het entreegebied van Kinderdijk een voorlopig voorkeursrecht invoeren. Als eigenaren hun vastgoed willen verkopen, moeten zij dit eerst aan de gemeente te koop aanbieden.

Volgens gemeentewoordvoerder Mathilda Poirot gaat het met name om panden langs de dijk, de plaats waar toeristen die een bezoek brengen aan de wereldberoemde molens het gebied binnenkomen. Het exacte gebied wordt de komende tijd vastgesteld, maar het betreft in ieder geval restaurant Buena Vista en gebouw Windkracht 4 én de woningen tussen dit gebouw en het water. Poirot: „Eigenaren die hun grond of vastgoed te koop aanbieden, moeten dat eerst aan de gemeente doen. Door dit besluit kunnen eigenaren zolang ze met de gemeente in gesprek zijn niet aan anderen verkopen.”

Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het vastgoed gekocht wordt door partijen die andere plannen met het gebied hebben dan de gemeente die mikt op een kwalitatief hoogwaardige invulling van het gebied. „Pas als beide partijen het erover eens zijn dat ze er niet uitkomen, staat het eigenaren vrij om met anderen in zee te gaan.”

Met de maatregel wil de gemeente haar grip op het gebied vergroten. „Uitgangspunt is dat de uitstraling van de entreezone meer moet gaan passen bij de Werelderfgoedstatus en het verhaal van Kinderdijk als icoon van 750 jaar watermanagement”, zegt de woordvoerder.

Cruciaal daarbij is dat er een duidelijker onderscheid komt tussen het dorp Kinderdijk, dat zich in de luwte moet kunnen ontwikkelen, én de drukte rondom de ingang van het Werelderfgoed. „De gemeente gaat samen met betrokkenen een stedenbouwkundig plan maken. Hierbij worden ook de waterentree, de beide historische waardhuizen, het gebied rondom het bezoekerscentrum en het Smitgemaal meegenomen.”

Wethouder Arco Bikker is blij met het besluit. „We willen ervoor zorgen dat het Werelderfgoed, het dorp Kinderdijk en de omliggende dorpen bereikbaar blijven en dat inwoners en ondernemers kunnen profiteren van het toerisme. We gaan in volle vaart door met de noodzakelijke verbeteringen rondom de ingang van het Werelderfgoed.”

Veel bewoners en ondernemers zijn positief over de plannen. „Prima dat het dorp meer in de luwte komt te liggen. De toestroom van toeristen wordt wel erg groot. Die drukte gaat ten koste van de leefbaarheid”, zegt een inwoner die op de Lekdijk zijn hond uitlaat.

Een ondernemer heeft twijfels over de gang van zaken. „Ik ben bang dat er grotere plannen klaar liggen dan tot nu toe naar buiten is gekomen.” De man, die liever niet met zijn naam in de krant komt, heeft een duidelijke mening over de toekomst van Kinderdijk. „Het molengebied is niet klaar voor het massatoerisme. Er moet eerst worden voorzien in parkeerplaatsen. De huidige entree kan de auto’s niet aan, wat nadelige gevolgen heeft voor ons gezellige dorpje. De enige doorgaande weg wordt geblokkeerd door het toerisme. Bovendien is de zondagsrust ernstig in het geding, daar werd in het verleden veel waarde aan gehecht.”

André van Houwelingen van Biokaas Kinderdijk aan de Molenkade bevestigt dat er tussen gemeente en betrokkenen overleg is geweest. „De toeristen blijven komen, die krijg je niet meer weg uit het gebied. Daarom moet je zaken nu goed regelen, zodat het in de toekomst niet mis gaat.”