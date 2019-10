‘Mogelijkheden in samenwerking met India’

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagochtend in New York de 25e editie van de India Tech Summit geopend. Nederland is bij deze grote technologische topbijeenkomst partnerland en een recordaantal van 250 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zijn er vertegenwoordigd, mede om contacten te leggen met Indiase partners en om bestaande samenwerking uit te breiden.

Volgens Willem-Alexander kunnen beide landen goed met elkaar samenwerken omdat ze allebei een duidelijk idee hebben wat innovatie eigenlijk is. „Innovatie gaat over co-creatie. Innovatie gaat over het samenbrengen van internationale kennis en expertise om sociale problemen aan te pakken die ons allemaal aangaan. Zoals klimaatverandering, duurzame voedselproductie en betaalbare gezondheidszorg van goede kwaliteit”, zei hij.

De koning benadrukte het belang „om te investeren in een langdurige relatie met partners die te vertrouwen zijn. Voor Nederland is India zo’n partner.” Beide landen zijn op veel vlakken „samen een geweldig team”. Het koningspaar had twee uur uitgetrokken voor het bezoek aan de tweedaagse bijeenkomst, waar met veel ondernemers werd gesproken over innovaties op tal van terreinen.