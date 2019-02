Mogelijke terrorist opgepakt in De Lutte

De politie heeft in De Lutte (Overijssel) een 48-jarige man aangehouden die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Dat gebeurde na informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD. Hij zou de terroristische organisatie ISIS ondersteunen. De man zwijgt tegen de politie.

In zijn huis in Groningen had de man een vuurwapen en munitie verstopt in de meterkast. Ook is beslag gelegd op documenten waarin de gewapende strijd tegen de ongelovigen wordt verheerlijkt, mobiele telefoons, een laptop en diverse andere gegevensdragers. Dat gebeurde bij doorzoekingen van zowel het huis in Groningen als in De Lutte.

De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag het voorarrest van de man met negentig dagen verlengd, is woensdag bekendgemaakt.