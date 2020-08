Mogelijke organisator Project X-feest Hoogeveen opgepakt

De mogelijke organisator van een zogenaamd Project X-feest in het Drentse Hoogeveen is donderdagavond opgepakt. De 19-jarige man uit Hollandscheveld zou op sociale media hebben opgeroepen om vrijdagavond een „feest te gaan vieren” in het centrum van Hoogeveen.

Het is al een aantal dagen onrustig in Hoogeveen. Na oproepen op sociale media gaan jongeren in de avonduren de straat op en veroorzaken overlast. De politie heeft deze week acht jongeren opgepakt, onder wie een aantal minderjarigen. Zij worden verdacht van het afsteken van zwaar vuurwerk en het beledigen van agenten.

De politie heeft donderdag veertig huisbezoeken gedaan bij mensen die deel uitmaakten van de groep die voor overlast zorgde. De ouders van deze jongeren zijn geïnformeerd en ze hebben een waarschuwingsbrief gekregen.