De mogelijke ontvoering waar de politie maandag in Nijmegen onderzoek naar deed, blijkt een conflict te zijn. De politie heeft drie mensen aangehouden.

De politie kreeg maandagmiddag rond 16.00 uur een melding van een mogelijk geweldsdelict bij de Slotemaker de Bruïneweg. Na ooggetuigen te hebben gehoord, ging de politie uit van een mogelijke ontvoering of gijzeling. Maar dat is niet het geval. Het is volgens politie nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.