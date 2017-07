Mogelijke mensensmokkel via Teuge verijdeld

Negen mannen, onder wie twee Britse piloten, zijn opgepakt op verdenking van mensensmokkel met een klein vliegtuig vanaf het Nederlandse vliegveld Teuge. Het is voor zover de politie weet de eerst keer dat in Nederland wordt geprobeerd per vliegtuig mensen te smokkelen.

De politie kreeg informatie dat veertien Albanezen, onder wie drie jonge kinderen, per vliegtuig vanaf Teuge illegaal naar Engeland wilden gaan. De Albanezen zijn uiteindelijk donderdagavond in twee busjes aan de Belgische grens onderschept. Mogelijk was het plan van de piloten om naar Belgiƫ te vliegen, daar de mensen op te pikken en dan alsnog naar Engeland te gaan. Dat is allemaal onderdeel van het onderzoek, aldus een woordvoerder van de politie.

Naast de twee Britse piloten zijn de twee Nederlandse chauffeurs van de busjes en vijf Albanese mannen opgepakt.

De politie heeft onder meer het vliegtuig (eeN achtzitter), een auto, telefoons, contant geld en administratie in beslag genomen. Alle verdachten zitten nog vast. De voorgeleiding is begin komende week.