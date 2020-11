De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in Hoofddorp vier Brazilianen opgepakt die mogelijk illegaal in ons land verblijven. De mannen waren volgens de politie om 03.00 uur „druk aan het verbouwen, timmeren en zagen” in een pand aan de Markenburg. Dat leidde tot veel geluidsoverlast in de directe omgeving.

Bij controle van hun papieren bleek dat die niet in orde waren. De politie vermoedt dat ze onrechtmatig in Nederland verblijven en heeft hen aangehouden.