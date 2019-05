Mogelijk woensdag nog hinder in treinen

Treinreizigers ondervinden woensdag mogelijk nog hinder van de landelijke staking dinsdag in het openbaar vervoer. De NS meldt dat door de pensioenactie de treinen woensdag misschien op andere plekken staan dan gepland. Zo rijden treinen mogelijk in een andere samenstelling en kunnen daardoor korter zijn.

De pensioenactie duurt tot woensdag 04.00 uur. Dit betekent dat de nachttreinen van NS niet of nauwelijks rijden. Door de staking hebben dinsdag in het hele land nauwelijks treinen gereden. Op de stations was het de hele dag rustig.