Mogelijk vervuilde grond Vink in tien gemeenten

In tien gemeenten ligt zand uit de mogelijk vervuilde partij grond van het Barneveldse bedrijf Vink. Dat meldt onderzoeksjournalist Roelof Bosma van het tv-programma Zembla.

Bosma baseert zich op een mail van gedeputeerde Conny Bieze aan leden van Provinciale Staten van Gelderland. Vandaag zijn de betrokken gemeenten geïnformeerd. Die liggen deels buiten Gelderland.

De provincie maakt 18 december openbaar om welke gemeenten het gaat. In de tussengelegen periode zijn ze, aldus Bieze, “in de gelegenheid om de naar hun mening noodzakelijke acties te ondernemen”.

Het zand is onder meer toegepast bij nieuwbouwprojecten in Barneveld, Voorthuizen en Achterveld (gemeente Leusden), berichtte Zembla eerder. Volgens de bestaande regels had de grond nooit mogen worden gebruikt. Bij een eerste keuring werd geconstateerd dat het zand verontreinigd was met de giftige stof styreen en landbouwgif. Volgens Vink bleek uit een herkeuring dat de grond schoon was. Het bedrijf beweerde ook steeds dat het zand alleen onder wegen, stoepen en paden ligt, niet onder tuinen of woningen. Tegenover Omroep Gelderland bevestigde een woordvoerder van Vink echter dat zand uit de partij grond wel is gebruikt onder tuinterrassen in Voorthuizen. Van een deel van de grond is de herkomst nog steeds onduidelijk.

