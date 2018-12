Mogelijk vervuild zand Vink onder gebouw De Poster in Veenendaal

In Veenendaal ligt zand uit de mogelijk vervuilde partij grond van afvalverwerker Vink uit Barneveld bij De Poster in het Schrijverspark. Dat gebouw is in gebruik als gezamenlijke pioniersplek van de hervormde Vredeskerk en de christelijke gereformeerde Pniëlkerk.

De gemeente Veenendaal laat het zand in januari nader onderzoeken door een gespecialiseerd bedrijf. Naar verwachting zijn de resultaten eind februari bekend, zegt wethouder Marco Verloop. “De veiligheid en de gezondheid van onze inwoners staat op nummer één. Ook al is volgens de reeds bekende onderzoeksresultaten de kans op gezondheidsrisico’s zeer klein, ik wil zoveel mogelijk zekerheid geven. We weten nu niet precies wat er in het zand zit. Om alle twijfel weg te nemen laten we dat onderzoek doen.”

De Poster pioniersplek hervormd en christelijk gereformeerd Veenendaal

Het zand, dat mogelijk is vervuild met de stoffen DDT en styreen, is in 2015 gebruikt voor de bodemsanering en bodemverbetering voorafgaand aan de bouw van De Poster. Er is in totaal 264 ton zand geleverd. De partij grond zou niet volgens de geldende regels zijn gekeurd. De Omgevingsdienst Regio Utrecht, die de bestaande onderzoeksrapporten heeft bestudeerd en beoordeeld, concludeert daaruit dat het om zeer lage concentraties vervuiling gaat.