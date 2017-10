Mogelijk vervolgstaking onderwijs na donderdag

De voor donderdag aangekondigde staking in het basisonderwijs krijgt mogelijk in november een vervolg. Dat zeggen Thijs Roovers en Jan van de Ven van de belangengroep PO in actie maandag in een interview met de Volkskrant.

De twee basisschoolleerkrachten waarschuwen dat als de staking donderdag niets oplevert, de leraren in november zeker twee dagen het werk gaan neerleggen. „We gaan niet terugschakelen, want als we nu niks voor elkaar krijgen, lukt het nooit meer”, aldus Roovers.

Het basisonderwijs heeft laten weten donderdag in staking te gaan als de politiek niet met meer geld over de brug komt dan de 270 miljoen euro die is uitgetrokken voor hogere salarissen. Volgens de AOb en andere actievoerende organisaties in het onderwijs is zo’n 900 miljoen euro nodig om ervoor te zorgen dat de salarissen in het basisonderwijs gelijk worden getrokken met de lonen van leraren met een gelijk opleidingsniveau in het middelbaar onderwijs. Daarnaast is nog eens een half miljard nodig om de werkdruk te verlagen.