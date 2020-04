Mogelijk verdedigingswapens voor Rotterdamse boa’s na evaluatie

De Rotterdamse gemeenteraad is verdeeld over een uitbreiding van de uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Rotterdam. Wethouder handhaving Bert Wijbenga wil eerst de evaluatie afwachten van een onderzoek naar een incident op paasmaandag in de stad, waarbij boa’s werden mishandeld tijdens het handhaven van anticoronamaatregelen.

In Rotterdam gaan boa’s de straat op met handboeien en, als enige gemeente in Nederland, met een bodycam. Dat is niet genoeg, vinden Leefbaar Rotterdam, PVV, CDA en VVD. De partijen pleiten voor een uitbreiding van de uitrusting met een wapenstok en pepperspray, zeker als de coronabeperkingen nog enige tijd aanhouden. „Als de uitkomsten van de evaluatie daartoe aanleiding geven, zal ik bij de burgemeester, want de beslissing is een burgemeesters- en ministersbevoegdheid, pleiten hiervoor”, aldus de wethouder.

In het onderzoek wordt gekeken naar de werkwijze van de boa’s, de samenwerking met de politie, het functioneren van de bodycams en of er voldoende middelen beschikbaar waren. Op 15 mei wil de wethouder de evaluatie aanbieden aan de Rotterdamse raad.

Op eerste paasdag werden boa’s in de Rotterdamse wijk Charlois mishandeld, toen ze ingrepen omdat een te grote groep mensen bij elkaar stond. De politie heeft hiervoor drie verdachten aangehouden. Enkele boa’s raakten gewond en moesten worden behandeld in het ziekenhuis.