Mogelijk verband zware misdaad en verdwijning

De politie houdt rekening met een verband tussen de verdwijning van een 52-jarige vrouw uit Amsterdam en de zware georganiseerde misdaad. Dat bevestigt de landelijke recherche woensdag. De politie vreest dat de vrouw het slachtoffer is geworden van een misdrijf.

De vrouw, Naima Jillal, is op zondag 20 oktober 2019 rond half tien ’s avonds voor het laatst gezien op de Gustav Mahlerlaan aan de Amsterdamse Zuidas, waar zij ook verbleef. Ze is daar ingestapt in een donkerkleurige auto. Daarna is taal noch teken van haar vernomen. Het is nog niet duidelijk of de vrouw is ontvoerd.

Dinsdag besteedde het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de verdwijning van de vrouw. Dagblad Het Parool meldde woensdag op basis van bronnen dat zij is „gelieerd aan groepen die actief zijn in de grootschalige drugshandel”.