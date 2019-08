Door een verkeersongeval bij het Zeeuwse Wilhelminadorp zijn donderdagmiddag mogelijk tien personen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere auto’s betrokken bij het ongeval op de Deltaweg (de N256).

Wat er precies is gebeurd bij Wilhelminadorp (gemeente Goes) is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe de gewonden eraan toe zijn.

Vanwege het ongeluk is de weg in beide richtingen afgesloten.