Burgemeester Ina Adema van Lelystad verwacht dat er donderdag of vrijdag meer duidelijkheid komt over overnamegesprekken over het ziekenhuis in haar gemeente. Dat zei ze op Radio1.

Ze zou overname en dus een doorstart zeer toejuichen, omdat er dan tenminste weer perspectief is.

Adema zei ook dat de gezondheidsminister „scherp in zijn rol” moet zitten en verzekeraars op hun verantwoordelijkheid voor een continue zorg moet aanspreken.