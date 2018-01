Mogelijk snel duidelijkheid over Moorlag

Over het lot van het in opspraak geraakte PvdA-Kamerlid William Moorlag komt mogelijk dit weekend meer duidelijkheid. Ingewijden houden er rekening mee dat de onderzoekscommissie zaterdag of zondag rapport uitbrengt over haar bevindingen. De commissie onderzoekt of Moorlag „nog geloofwaardig” Kamerlid kan blijven.

Moorlag ligt onder vuur omdat hij in zijn vorige functie als directeur van een sociale werkplaats arbeidsgehandicapten in dienst heeft genomen via een schijnconstructie. De rechter stelde hem in een door de FNV aangespannen zaak in het ongelijk. De kwestie ligt extra gevoelig omdat de PvdA van de strijd tegen schijnconstructies een speerpunt heeft gemaakt.

De kwestie zorgt voor grote onrust in de PvdA. Onder meer de Jonge Socialisten dringen aan op het vertrek van Moorlag. Een bron in de fractie wijst er echter op dat de laatste dagen „op een andere manier” in de media bericht wordt over de gang van zaken. Er zou meer begrip zijn voor de motieven van het Kamerlid om zich van de schijnconstructie te bedienen. Moorlag zou alleen de belangen van arbeidsgehandicapten voor ogen hebben gehad.

Moorlag lijkt vooralsnog niet van plan om uit zichzelf op te stappen als Kamerlid. Als hij uit de fractie gezet wordt, zou hij zijn zetel kunnen meenemen. De PvdA-fractie zou dan nog maar uit acht leden bestaan.

In de fractie wordt gehoopt dat de affaire snel uit de wereld is. Het zou „niet handig” zijn als die nog doorettert als volgende week de Tweede Kamer weer begint, zegt een bron.