„Mogelijk schade aan F-35 na onthaal met blusschuim”

Het nieuwe gevechtstoestel F-35 dat gisteren op vliegbasis Leeuwarden werd onthaald krijgt een extra inspectiebeurt. Het blusschuim dat per ongeluk op het vliegtuig werd gespoten kan corrosie veroorzaken.

Dat meldt RTL Nieuws.

De brandweer van de luchtmacht onthaalde het toestel per ongeluk met blusschuim in plaats van slechts water. De Koninklijke Luchtmacht bevestigt aan RTL Nieuws dat het toestel wordt geïnspecteerd. Zodra de fout was ontdekt, is het toestel schoongespoeld. Het is volgens een woordvoerder nog te vroeg om te zeggen hoe groot de schade precies is. „Het toestel moet gecontroleerd worden. Hij zou sowieso nog niet gaan vliegen, want er volgen nog testen de komende tijd.”