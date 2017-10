Mogelijk procedure om medicijn Orkambi

De Pati├źntenorganisatie Taaislijmziekte verkent de mogelijkheden om de staat aansprakelijk te stellen omdat het medicijn Orkambi niet beschikbaar komt.

Jacquelien Noordhoek van de pati├źntenorganisatie zei dinsdag bij het televisieprogramma Pauw dat ze bezig is juridische procedures te verkennen om misschien wel de staat aansprakelijk te stellen voor hoe hier is gehandeld. Noordhoek vraagt zich af of mensen adequate zorg is onthouden.

Het middel komt niet in het basispakket omdat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en fabrikant Vertex het niet eens zijn geworden over de prijs van het middel.

Volgens het Zorginstituut is het effect van het geneesmiddel voor taaislijmziekte, cystische fibrose, ook zo klein dat het zijn hoge prijs nu niet waard is.