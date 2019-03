Mogelijk ontvoerde vrouw Roosendaal is terecht

De vrouw die volgens getuigen mogelijk in Roosendaal was ontvoerd in een witte bestelwagen is terecht. De politie heeft het voertuig teruggevonden en de bestuurder en de vrouw meegenomen naar het politiebureau. Een politiewoordvoerster zei dat de vrouw vermoedelijk was meegenomen wegens een ruzie in de relationele sfeer.

De vrouw was meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. De man zit vast.

De politie was vrijdagmiddag met alle beschikbare eenheden in Roosendaal en omgeving op zoek gegaan naar de bestelauto, nadat getuigen onafhankelijk van elkaar bij de politie hadden gemeld dat de vrouw mogelijk tegen haar zin was meegenomen.