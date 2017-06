„Mogelijk meer aanhoudingen in zaak-Savannah”

Justitie sluit niet uit dat er in de zaak rond de dood van het meisje Savannah uit Bunschoten meer aanhoudingen worden verricht. Dat zei hoofdofficier van justitie Midden-Nederland Jet Hoogendijk donderdag in het tv-programma Jinek op NPO 1.

Een zestienjarige jongen uit Den Bosch zit vast op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Zijn voorlopige hechtenis is met twee weken verlengd. Ook de jongen van veertien uit Lunteren die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Romy uit Hoevelaken blijft vastzitten. De twee veertienjarige meisjes Savannah en Romy werden, twee dagen na elkaar, dood gevonden in een sloot.

„De zaak-Savannah is complexer, ingewikkeld en verloopt minder voortvarend”, aldus Hoogendijk die aangaf dat tips nog altijd zeer welkom zijn. „We hebben er al veel en daar zitten goeie tips tussen. Alles vanaf donderdagavond kan het ontbrekende puzzelstukje zijn dat dient om de wereld een beetje beter te krijgen.”

Hoewel de twee zaken in dezelfde regio gebeurden, zijn er volgens de politie geen aanwijzingen dat er een verband is. In de zaak rond de dood van Romy verwacht de hoofdofficier niet dat er nog meer aanhoudingen zullen worden verricht. „Daar hebben we op dit moment geen enkele aanwijzing voor.”

„Dit is zo bizar, dit maak je niet vaak mee: twee vergelijkbare moorden in een weekend.” Het Openbaar Ministerie (OM) dacht aanvankelijk met één dader te maken te hebben, zei ze. „Pas in de loop van zondagavond bleek voor ons pas dat het een bizar toeval was.”

Eerder op donderdagavond liepen in Bunschoten vele duizenden mensen mee in een stille tocht ter nagedachtenis aan Savannah.