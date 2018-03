Mogelijk loonsverhoging leraren buiten cao om

Middelbare scholen betalen mogelijk zelf een salarisverhoging aan docenten als een cao-akkoord uitblijft. De VO-raad adviseert vanaf 1 juni een loonsverhoging van 2,35 procent uit te betalen als er voor 1 mei geen cao-akkoord voor het voortgezet onderwijs is.

„De onderhandelingen over een cao in het voortgezet onderwijs duren onaanvaardbaar lang”, aldus voorzitter Paul Rosenmöller. „We zijn oktober vorig jaar begonnen en er is nog geen zicht op een akkoord. De bonden hebben de onderhandelingen alweer een maand geleden afgebroken en sindsdien hebben we niets meer van hen vernomen. Wij willen onze werknemers niet langer een rechtvaardige salarisverhoging onthouden.”

De bonden vragen een salarisverhoging van 3,5 procent en willen dat het aantal lesuren wordt teruggebracht van 25 naar 20 uur per week. Rosenmöller noemt die eis onrealistisch.