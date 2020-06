‘Mogelijk kouderecord op komst’

Na een heel warme periode liggen de temperaturen donderdag ineens een stuk lager. Mogelijk leidt dat vrijdag tot een kouderecord, meldt weerbureau Weer.nl.

Op veel plaatsen wordt het dan maar een graad of 12, tijdens buien amper 10 graden.

Het officiële kouderecord van 5 juni staat in De Bilt op 12,0 graden in 1986. In Den Helder werd het die dag zelfs niet warmer dan 9,4 graden. Blijft het kwik vrijdag in De Bilt onder die 12 graden, dan hebben we een kouderecord te pakken.

Volgens Weer.nl komt in de periode van 5 tot 20 juni vaak een dip in de temperatuur voor. Dat heet ook wel ‘schaapscheerderskou’. Vroeger was het voor schaapherders een uitgelezen moment om hun schapen te scheren. Door de kou en bewolking liepen de pasgeschoren dieren dan niet het risico op verbranding.