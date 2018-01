Mogelijk haren van Frans Hals gevonden

In twee schilderijen van Frans Hals zijn enkele haren gevonden, mogelijk van hemzelf. Het gaat om schilderijen die hij maakte toen hij al 82 was. Het zijn allemaal grijze, wat krullende haren. Eén exemplaar is zelfs vijftien centimeter lang. Dat vertelt Liesbeth Abraham, restaurator van het Frans Hals Museum in Haarlem, waar de schilderijen vanaf donderdag te zien zijn.

Er zitten vier haren in Regentessen van het Oudemannenhuis en er is nog een gedeeltelijke haar aangetroffen in Regenten van het Oudemannenhuis. De schilderijen zijn allebei uit 1664. De haren zaten vooral verstopt door de dikke vernislaag.

Ook zijn er in de schilderijen een soort strootjes gevonden, hetgeen erop kan wijzen dat ze zijn gemaakt op een plek waar die gemakkelijk konden binnenwaaien. Abraham hoopt op nader onderzoek naar de herkomst van de haren en de plek waar de schilderijen zijn gemaakt. Die plaats is tot op heden onbekend.

De werken hangen vanaf donderdag weer op zaal, samen met Regenten van het St. Elisabeths Gasthuis (1641). De drie werken zijn vier jaar lang onderzocht en gerestaureerd. Ze zijn vooralsnog te zien tot en met 18 maart. Ze hebben elk een eigen ruimte, waardoor ze daar de volle aandacht en eer kunnen krijgen.

De restauratoren spraken zelf een audio voor het publiek in, waarin ze vertellen over hun werk. Dat was bij de drie schilderijen hard nodig, aldus het museum. „Gele vernislagen, oude verkleurde retouches en overschilderingen werden verwijderd, het doek werd verstevigd en beschadigingen geretoucheerd. Door de restauratie zijn de compositie en de verfstreken van Frans Hals weer beter zichtbaar”, aldus het museum.