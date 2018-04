Mogelijk glas in flesje bier Stella Artois

Stella Artois roept flesjes bier terug omdat er mogelijk glas in zit. Het gaat om groene flesjes van 33 centiliter en in ons land om een kleine hoeveelheid van minder dan 3,85 procent van alle in Nederland verkochte glazen flesjes Stella Artois. In Nederland zijn deze verkocht via Jumbo en een zeer beperkt aantal cafés en restaurants.

Ook in onder meer België, Spanje, Malta, Cyprus, Griekenland, Portugal en Polen worden maatregelen getroffen. In flessen gemaakt door een externe glasproducent werden „afwijkingen ontdekt die ervoor kunnen zorgen dat kleine stukjes glas loskomen en mogelijk in het bier zouden kunnen vallen.” De meeste flesjes kwamen terecht in de Verenigde Staten en Canada.

Consumenten en klanten die willen weten of het gaat om flesjes die zij hebben, kunnen het label checken op de website van de brouwer AB InBev (www.ab-inbev.nl).