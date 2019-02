In het Friese Delfstrahuizen is een incident gaande in hotel Tjeukemeer. De politie spreekt van een geweldsincident, mogelijk een gijzeling. Een arrestatieteam is vlak na 18.30 uur het hotel binnengegaan. Meer is op dit moment niet bekend.

De politie kon nog niets zeggen over mensen die in het hotel verblijven, maar volgens een woordvoerster gaat het niet om een groot hotel met veel gasten.