Mogelijk geschoten bij Alexandrium Rotterdam

In het Rotterdamse winkelcentrum Alexandrium is dinsdagochtend mogelijk een schietpartij geweest. De politie kreeg daar meerdere meldingen over en twee auto’s bleken kogelgaten te hebben. Voor zover de politie nu weet is niemand gewond geraakt.

Na de schoten zou een bestuurder uit een auto zijn getrokken en zouden daders er met de auto vandoor zijn gegaan. Bij de carjacking is de automobilist niet gewond geraakt. De politie laat weten dat er veel onduidelijk is. Het gaat om een groot gebied en er zijn veel plaatsen delict en daarom zijn de hulpdiensten met veel mensen actief, ook omdat er veel getuigen zijn die opgevangen moeten worden.