Mogelijk foto’s in omloop van vermiste Naima Jillal uit Amsterdam

Binnen het criminele milieu circuleren mogelijk foto’s van Naima Jillal uit Amsterdam die sinds 20 oktober 2019 wordt vermist. Uit het beeldmateriaal zou blijken dat de destijds 52-jarige vrouw niet meer in leven is. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht.

De politie heeft dit beeldmateriaal niet zelf gezien, maar er is wel gesproken over het bestaan van de foto’s. Dat betekent dat er mensen zijn die vermoedelijk weten wat er met Jillal is gebeurd en hoe de politie haar kan vinden. De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie over het beeldmateriaal hebben of over andere zaken die van belang kunnen zijn voor het onderzoek naar de vermissing van Jillal.

Naima Jillal stapte 20 oktober vorig jaar in een donkerkleurige auto op de Gustav Mahlerlaan op de De Amsterdamse Zuidas. Sindsdien is er geen levensteken meer van haar vernomen.

De politie had eerder aanwijzingen gekregen die deden vermoeden dat de vrouw het slachtoffer van een misdrijf was geworden. Haar verdwijning heeft mogelijk te maken met een mislukte cocaïnedeal, waarvoor ze ter verantwoording zou zijn geroepen.