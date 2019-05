Mogelijk extraparlementair bestuur in Limburg

De provincie Limburg krijgt straks mogelijk een zogeheten extraparlementair college van Gedeputeerde Staten. Dat doet voorstellen aan Provinciale Staten, waarbij steeds wisselende meerderheden tot besluitvorming komen. Het nieuwe college bestaat uit maximaal zeven gedeputeerden. Dat kunnen mensen zijn die van buiten komen en het vertrouwen van de Staten hebben.

De informateurs Ger Koopmans en Geert Gabriëls formuleerden vrijdag dit voorstel aan Provinciale Staten. Volgens Koopmans is er steun voor deze aanpak bij de partijen in de Staten. Maandag bespreken Provinciale Staten het voorstel van de informateurs.

Voor de unieke aanpak is gekozen omdat de elf partijen er niet uit kwamen voor een mogelijke samenwerking, die recht doet aan de verkiezingsuitslag, aldus Koopmans.

Eerder lieten de linkse partijen in de Staten weten niet met PVV en Forum voor Democratie in zee te willen. Maar ook een coalitie van CDA, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks bleek niet haalbaar.

Koopmans zei te verwachten dat ’‘een extraparlementair college het beste, sterkste en meest stabiele provinciaal bestuur voor Limburg de komende vier jaar is’‘. Er is geen oppositie en geen coalitie meer, aldus Koopmans. Er worden wisselende meerderheden gezocht.

Het idee van een extraparlementair college is afkomstig van Statenlid Pascale Plusquin van de Partij voor de Dieren, vertelde Koopmans. Vervolgens omarmden Forum voor Democratie, en ook beide informateurs het idee. ’‘Voordeel is dat het echt om de inhoud gaat, om echte politiek’’, aldus Plusquin vrijdag in een toelichting.

De Limburgse Staten bestaan uit elf partijen. Maar liefst 33 van de 47 Statenleden zijn voor het eerst gekozen.