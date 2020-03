Mogelijk extra maatregelen tegen corona, maar geen lockdown

Er komt in Nederland geen totale ‘lockdown’ in de strijd tegen het coronavirus. Het kabinet en een grote meerderheid van de Tweede Kamer sluiten spoedig verder ingrijpen niet uit, maar zijn er nu niet voor om de samenleving op slot te zetten, bleek tijdens het debat over de coronacrisis.

Dat is tot ongenoegen van de PVV en Forum voor Democratie, die wel een stuk verder willen gaan. Zij willen vier weken de Nederlandse grenzen sluiten en alle niet-essentiële winkels dicht laten gaan. Ook moet iedereen dan binnen blijven, behalve voor een bezoek aan supermarkt, apotheek of ziekenhuis. Zo’n maatregel moet het aantal sociale en fysieke contacten tussen mensen nog verder terugdringen om de verspreiding van het virus de kop in te drukken. Hun voorstel daartoe kreeg echter geen steun.

Volgens premier Mark Rutte is door de „rigoureuze” maatregelen van het kabinet het sociale verkeer al flink afgenomen, onder meer omdat veel mensen thuis werken. En er zijn hierdoor ook andere effecten, zoals de enorme krimp van het aantal mensen in het openbaar vervoer. Als het aantal ziektegevallen en doden door het virus erg oploopt, volgen er extra maatregelen. Dat zou een sluiting van meer winkels kunnen zijn.

Maar als mensen helemaal niet meer naar hun werk kunnen, komen nog meer bedrijven in nood en bovendien zal het virus toch weer snel opduiken als de lockdown wordt opgeheven, stelt Rutte. Hij zei dat andere landen daar ook niet voor kiezen, ook België en Frankrijk doen dat niet. De verwarring ontstaat, omdat de term lockdown volgens Rutte overal anders wordt uitgelegd.

Veel partijen hadden vragen naar aanleiding van de speech van Rutte van maandag, waarin hij sprak over het opbouwen van immuniteit onder de bevolking. PVV-leider Geert Wilders en FVD-leider Thierry Baudet verweten het kabinet daarmee te kiezen voor een verkeerde en slechte strategie. Voordat er genoeg mensen de ziekte hebben doorstaan en het virus daardoor niet meer kunnen overbrengen op kwetsbare medeburgers, zouden volgens deskundigen tienduizenden doden vallen.

De premier hamerde erop dat het doel van de huidige maatregelen tweeledig is: kwetsbare groepen zoals ouderen beschermen en het aantal besmettingen met het virus zodanig te remmen dat de intensivecareafdelingen voldoende in staat zijn om het aantal ernstige gevallen te verwerken. „Immuniteit is geen doel, maar een effect van het beleid”, aldus Rutte.