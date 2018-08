De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek naar mogelijk explosief materiaal in een woning in Rotterdam. De politie doorzocht de woning aan de Söderblomplaats in de wijk Prins Alexander donderdag vanwege „een lopend onderzoek”.

De eerste inschatting is dat het gaat om zelfgemaakte explosieven. De EOD bekijkt nog of en hoe het materiaal vervoerd en onschadelijk gemaakt kan worden.