De politie heeft vrijdagochtend in Doetinchem een woning doorzocht en daarbij zijn vermoedelijk explosieven aangetroffen. Een 32-jarige man is volgens de politie aangehouden op verdenking van brandstichting. Wat het verband is tussen die twee zaken is niet bekend.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is op weg naar de woning aan de Beethovenlaan, meldt de politie.