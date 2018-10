De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt een auto in Den Bosch op de aanwezigheid van explosieven. Agenten hielden in de Vogelstraat een man aan in een geparkeerde auto. Dat gebeurde nadat de politie informatie had gekregen dat de man mogelijk explosief materiaal bij zich had.

De man is aangehouden, meldt de politie. De Vogelstraat is afgezet.