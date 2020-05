Mogelijk explosief materiaal gevonden in Groningse flat

Een flat aan de Wibenaheerd in Groningen, in de wijk Beijum-Oost, is zaterdagavond ontruimd omdat er mogelijk explosief materiaal is gevonden. In deze flat was vrijdagavond al een explosie, mogelijk veroorzaakt door een defect aan een oven.

Bij de explosie vrijdagavond raakten twee mensen gewond. Volgens regionale media ging het om de bewoners van het appartement. Ook werd een deel van de gevel uit de flat geblazen en moest een aantal bewoners tijdelijk hun woning verlaten.

Het is nog niet duidelijk of er een relatie is tussen de ontploffing van vrijdag en het mogelijke explosieve materiaal, zei een woordvoerder van de politie. Het hele blok is ontruimd en de omgeving afgezet.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is onderweg om onderzoek te doen naar de mogelijk explosieve stoffen, laat de politie weten.