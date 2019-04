De politie is maandagochtend vroeg uitgerukt na een melding over een mogelijk explosief op een parkeerplaats aan het Kamelenspoor in Maarssen. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was aanwezig en onderzocht het voorwerp. Uiteindelijk bleek het om een zogenoemde grinder te gaan in de vorm van een handgranaat.

Een grinder wordt gebruikt om wiet te malen, te zeven en te bewaren.