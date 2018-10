De politie doet woensdagochtend onderzoek in de Voorstraat in Zwolle. In die straat in de binnenstad werd rond 09.00 uur een mogelijk explosief aangetroffen voor een pand. De omgeving is afgezet.

De explosievenverkenner van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaan ter plekke onderzoek doen.