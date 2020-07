Op de Bartoklaan in Eindhoven is mogelijk een explosief gevonden. De politie heeft de straat gedeeltelijk afgezet. Ook heeft de politie uit voorzorg 16 woningen ontruimd.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg naar Eindhoven om de situatie te bekijken. Of het echt om een explosief gaat, is voor de politie nog steeds onduidelijk.