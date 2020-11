Mogelijk explosief gevonden in portiek Amsterdam

In een portiek aan de Plantage Parklaan in Amsterdam is een verdacht pakketje gevonden. Na een eerste onderzoek is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen, wat er volgens een politiewoordvoerster op kan duiden dat het om een explosief gaat.

Waar het pakketje vandaan komt is nog onduidelijk.

De straat is afgezet, de tram wordt omgeleid en naastgelegen woningen zijn ontruimd. De bewoners van de woningen waarvan de deur uitkomt op het portiek, kunnen niet naar buiten. Zij moeten in hun huis aan de achterzijde wachten tot de EOD het pakketje heeft weggehaald, aldus de woordvoerster. Het wordt dan elders onschadelijk gemaakt.