Mogelijk explosief gevonden in Amsterdam-West

Bij een winkelpand aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam is mogelijk een explosief gevonden. Aan de deur hangt een object dat op een handgranaat lijkt. De politie onderzoekt op dit moment of het inderdaad om een granaat gaat.

Bomexperts van de politie zijn ter plaatse. De omgeving is afgezet en tramlijnen rijden een andere route.

Het zou de tweede keer zijn in een maand tijd dat in Amsterdam een handgranaat bij een bedrijfspand is achtergelaten. Eerder werd er een aangetroffen in het centrum, voor een café in de Korte Leidsedwarsstraat.