De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is zondagavond uitgerukt in Amsterdam voor een mogelijk explosief aan het Snodenhoekpark. Een woordvoerster van de politie kan nog niet zeggen om wat voor een voorwerp het gaat. Volgens AT5 is het mogelijk een handgranaat, geplaatst voor de deur van een woning.

De melding van het mogelijke explosief kwam rond 19.45 uur bij de politie binnen.