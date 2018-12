De politie in Amsterdam onderzoekt een mogelijk explosief in Amsterdam-Noord. Het voorwerp ligt voor een huis in de Westerduinenstraat. De omgeving van de straat is afgezet. Bom-experts van de politie gaan een eerste onderzoek doen.

Onlangs zijn in Amsterdam binnen een paar dagen tijd drie handgranaten gevonden, twee in Zuidoost en eentje in Oud-Zuid. De politie dacht toen niet dat er een verband was. Eerder zijn ook bij horecazaken handgranaten gevonden.