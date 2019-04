Mogelijk explosief aangetroffen in Zeist

De politie heeft mogelijk een explosief aangetroffen in de Ebelinglaan in Zeist. Het voorwerp ligt in de buurt van Café Nieuw Zeist. De straat is afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek.

„Als er echt een explosief ligt, kan het zijn dat we de afzetting verruimen en dat woningen ontruimd moeten gaan worden. Maar het kan ook loos alarm zijn”, aldus de woordvoerster.

De Ebelingstraat ligt in een woonwijk in het noorden van Zeist (provincie Utrecht).

Een bakker die tegenover het café zit, laat op Facebook weten dat zijn zaak op last van de politie is gesloten. „Tot de situatie weer veilig is.”