Op de Markt in Veenendaal is rond 04.00 uur een voorwerp aangetroffen wat lijkt op een explosief, zo meldt de politie/ De omgeving is ruim afgezet en een Explosieven Verkenner is een onderzoek gestart.

Het is niet duidelijk om wat voor soort explosief het gaat. De laatste tijd worden er op straat wel steeds vaker handgranaten aangetroffen. Eind vorige maand was dat nog het geval in Roermond.