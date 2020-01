Bij een café aan de Voorstraat in Zwolle is een mogelijk explosief aangetroffen. De Explosieven- en Opruimingsdienst Defensie EOD is onderweg, meldt de politie. De omgeving van het café in de binnenstad is afgezet.

De melding over het mogelijke explosief kwam omstreeks 8.30 uur binnen bij de politie. Explosievenverkenners van de politie namen poolshoogte, waarna de EOD werd opgeroepen.